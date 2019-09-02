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"Akılcı İlaç Kullan Sağlığına Sahip Çık"

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen "Akılcı İlaç Kullan Sağlığına Sahip Çık" projesi tanıtıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:08
"Akılcı İlaç Kullan Sağlığına Sahip Çık"

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen "Akılcı İlaç Kullan Sağlığına Sahip Çık" projesi tanıtıldı.


Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan tanıtıma; Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, kurum müdürleri ile kamu personelleri katıldı.


Gürel, toplantıda yaptığı konuşmada, gereksiz antibiyotik kullanımının tüm dünyada ciddi bir sorun olduğunu ve acil tedbir alınması gerektiğini söyledi.


Türkiye’de sadece sağlık sektöründe değil birçok sektörde israfın arttığını ifade eden Gürel, "Sağlık sektöründe ise gereksiz alınan ilaçlar hem ülke ekonomisini hem de sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu projeyle birlikte ilimizde bir bilinçlendirme sağlanacak. Böylelikle akılcı ilaç kullanımı noktasında vatandaşlarımızın daha hassas davranması sağlanacak. Vatandaşlarımızın da hekimlerimizin yazdığı ilaç dışında kendi kafalarına göre ilaç satın almamaları büyük önem taşıyor. Akılcı ilaç kullanımı konusunda böylesine bir proje üreten AB Koordinasyon Merkezimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından akılcı ilaç kullanımı faaliyetleri ve proje tanıtımı ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Namık Bilici tarafından antibiyotik ve ilaç kullanımı hakkında sunum yapılmasının ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:08
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