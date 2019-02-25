0553 313 94 23

Akılalmaz vahşet! Öldürdüğü annesini pişirip yedi

İspanya'da başkent Madrid'de 26 yaşındaki cani, öldürdüğü annesini pişirerek köpeğiyle birlikte yedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:50
Akılalmaz vahşet! Öldürdüğü annesini pişirip yedi

İspanya'da yer alan Salamanca kentinde 26 yaşındaki bir kişi, 66 yaşındaki annesini öldürdü ve cesedin parçalarını keserek yemek kaplarına koydu. Korkunç olay kadından bir aydır haber alamayan arkadaşının polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Kadının evini arayan polis evde yemek kaplarına konulmuş insan bedeni parçalarına rastladı.

Sabıkalı olduğu tespit edildi

Psikolojik sorunları olduğu düşünülen 26 yaşındaki adamın suçunu itiraf ederken son derece soğukkanlı olduğu belirtildi. Hannibal lakaplı caninin daha önce de annesine kötü davrandığına dair sabıkası bulunduğu tespit edildi.

Annesinin cesedini pişirip yedi

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri cani oğlun annesini çiğ değil pişirerek yediğini söyledi. Köpek bölgede hizmet veren bir veterinere teslim edildi.

İspanya basınında yer alan bilgilerde 26 yaşındaki cani evladın iki kardeşten en genç olanı olduğu belirtildi. Feci şekilde yaşamını yitiren kadının eşinin birkaç yıl önce yaşamını yitirdiği söylendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:50
  1. İspanya
  2. Madrid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı'na taşınma programı değişti!
    1. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    2. Güney Kore, Guaido'yu "geçici devlet..
    3. Fenerbahçe stada ulaştı
    4. Elazığ Adliyesi'nde rüşvet operasyonu!..
    5. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD..
    6. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    7. Beşiktaş derbi için yola çıktı
    8. Bakan Varank'tan MHP'ye ziyaret
    9. Pazar esnafından Başkan Tosun’a yoğun..
    10. Fenerbahçe taraftarları Vodafone..
    11. Huzursuz bacak sendromu nedir? Nasıl..
    12. Markaya bebek benzetmesi
    13. Evkur Yeni Malatyaspor'da kupa maçı..
    14. TFF’den Manisalı genç hakem için..
    15. Bursa’da bin 400 litre kaçak alkol ele..
    16. Sivas'ta hastanede taşkınlık
    17. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden..
    18. Kış aylarında sağlığınıza iyi gelecek..
    19. AK Parti'nin Tokat mitingi
    20. Suriyeli küçük kıza akıl almaz..
    21. "Bugün, AB açısından utanç verici..
    22. Kocamaz: “Sırtımızdan hançerlendik”
    23. Çok sert sözler: Allah Ali Koç'u..
    24. NATO'nun "Dynamic Manta-2019" tatbikatı
    25. Yolda alev alan otomobili akaryakıt..
    26. Evinden çok sayıda silah çıkan şüpheli..
    27. İstanbul Boğazı'na yüzen sahneler..
    28. "Peşmerge'nin Kerkük'ün güvenliğinde..
    29. Hastaneyi savaş alanına çevirdiler
    30. Bakan Koca'dan hasta ziyareti
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler