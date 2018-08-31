Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden ruh çağırma üzerine kurulan bir gruptan paylaşım yapan takma isimli bir kullanıcı, arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ruh çağırma seansında, dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'un ruhunu çağırdıklarını, eve gelen Jackson'un ruhu ile gece boyunca cinsel ilişki kurduklarını öne sürdü.

Facebook'tan takma isimle bir paylaşımda bulunan kullanıcı, kız arkadaşlarıyla bir araya geldikleri evde ünlü şarkıcı Jackson'un ruhunu çağırdıklarını, eve gelen Jackson'un ruhu ile sabaha kadar sırayla cinsel ilişki kurduklarını yazdı.

KEDİ OLMADAN GELMİYORMUŞ!

Paylaşımında ruhun kedi olmadan gelmediğin yazan sapık kullanıcının ifadeleri, Satanizmin ateist gençler arasında yeniden popüler olabileceğine işaret ediyor.

1999 yılında İstanbul Ortaköy'de Şehriban Coşkunfırat'ı satanist ayini yaparak öldüren iki erkek bir kadın üç zanlıdan 17 yıl sonra tahliye olan Zinnur Gülşah Dinçer, cinayeti anlatırken, "Ayın 13'ü uğursuz. O gün şeytana kurban vermek istedik. Daha önce de bir kediyi pişirip yedik" ifadelerini kullanmıştı. Şehriban Coşkunfırat, öldürüldükten sonra tecavüze uğramıştı.