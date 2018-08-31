0553 313 94 23

Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ruh çağırma seansının ardından eve gelen Michael Jackson'un ruhu ile cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürdü.

31 Ağustos 2018 Cuma 23:28
Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden ruh çağırma üzerine kurulan bir gruptan paylaşım yapan takma isimli bir kullanıcı, arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ruh çağırma seansında, dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'un ruhunu çağırdıklarını, eve gelen Jackson'un ruhu ile gece boyunca cinsel ilişki kurduklarını öne sürdü.

Facebook'tan takma isimle bir paylaşımda bulunan kullanıcı, kız arkadaşlarıyla bir araya geldikleri evde ünlü şarkıcı Jackson'un ruhunu çağırdıklarını, eve gelen Jackson'un ruhu ile sabaha kadar sırayla cinsel ilişki kurduklarını yazdı.

KEDİ OLMADAN GELMİYORMUŞ!

Paylaşımında ruhun kedi olmadan gelmediğin yazan sapık kullanıcının ifadeleri, Satanizmin ateist gençler arasında yeniden popüler olabileceğine işaret ediyor.

1999 yılında İstanbul Ortaköy'de Şehriban Coşkunfırat'ı satanist ayini yaparak öldüren iki erkek bir kadın üç zanlıdan 17 yıl sonra tahliye olan Zinnur Gülşah Dinçer, cinayeti anlatırken, "Ayın 13'ü uğursuz. O gün şeytana kurban vermek istedik. Daha önce de bir kediyi pişirip yedik" ifadelerini kullanmıştı. Şehriban Coşkunfırat, öldürüldükten sonra tecavüze uğramıştı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 23:28
  1. İstanbul
  2. satanizm
  3. Michael Jackson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den skandal karar! Filistin'e yardım yapılmayacak
    1. ABD'den skandal karar! Filistin'e..
    2. Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın..
    3. Güney Afrika'dan dikkat çeken imam..
    4. Ülkede şok! Saldırı sonrası uçuşlar..
    5. Erdoğan, balık av sezonu açılışında..
    6. Beşiktaş, genç oyuncuyu Bursaspor'a..
    7. Kız isteme kavgasında kan aktı!
    8. Seleznyov'dan çok konuşulacak..
    9. Irak'ta halk valilik binasını basmak..
    10. Yardım paralarını tatilde yemişlerdi!..
    11. Nikah şahidi olan Mustafa Destici,..
    12. Başkan Erdoğan düğüne katıldı!
    13. SGK yapılandırma ödemelerini erteledi!
    14. BM uyardı! Bölgede felaket yaşanabilir
    15. Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
    16. Maydanozun vücudumuza mucizevi etkisi!
    17. İP'te neler dönüyor? Whatsapp'tan..
    18. Gebelikte uyku soruna yaşayan anne..
    19. Irak'ta kritik görüşme!
    20. Kavun mu karpuz mu? Hangisi daha..
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Yine Perinçek, yine skandal! Abdülhamid'e FETÖ iftirası
    Yine Perinçek, yine skandal! Abdülhamid'e FETÖ iftirası
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!