Akılalmaz saldırı! Camiye yumrukla saldırdı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan Dekovil Camii, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın hedefi oldu.

Cemaatin tepkisini çekti

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir saldırı gerçekleştirildi. Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görülüyor. Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi. Şahsın caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise halen bilinmiyor.

"Bu normal değil"

Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi.