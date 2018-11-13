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Akılalmaz olay… Hesaplarına ‘yanlışlıkla’ 30 bin avro ek ödeme yapıldı

Belçika’da eşine az rastlanacak cinsten bir ‘yanlışlık’ yapıldı. Çelik fabrikasında çalışan işçilerin banka hesaplarına yanlışlıkla 30 bin avroek ödeme yatırıldı.

13 Kasım 2018 Salı 07:50
Akılalmaz olay… Hesaplarına ‘yanlışlıkla’ 30 bin avro ek ödeme yapıldı

BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Thy-Marcinelle'de  çalışan işçilerin hesaplarına ek ödeme olarak 100 avro yerine 30 bin avro  geçildi.

Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan  şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını  ödedi, birkaçı da kumar oynadı.

Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı  bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor.

Çelik fabrikasında işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 avro  olduğu ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 07:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • hay bin gunduzhay bin gunduz46 dk önce
    1600 x 6.15 =9840 Tl asgari ücret mayışı var genel müdür gibi işçiler...
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