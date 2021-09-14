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Dünya Akılalmaz olay! Doktor hemşireden köpeğine 'secde' etmesini istedi
Dünya

Akılalmaz olay! Doktor hemşireden köpeğine 'secde' etmesini istedi

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktor akılalmaz bir olaya imza attı. Erkek doktor, bir hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona 'secde' etmesini istedi. Olayın videosunun ortaya çıkması ülkede infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 10:24:00 -
Akılalmaz olay! Doktor hemşireden köpeğine 'secde' etmesini istedi

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Doktor ve hastane çalışanı "güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek" gibi suçlamalardan yargılanacak.

Doktorun görevine son verildi

Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti. Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.

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Yorumlar

kemal

Mısır, selefi kıskacında, Sisi kuşatmasında, CIA kumpasında rezil bir yer.
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ferit

Mısır'da böyle firavun tıyniyetli peze.enk çok maalesef.
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