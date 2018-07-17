THY - Trabzon
0553 313 94 23

Akıl almaz olay! Yaşlı kadın ölümden döndü

87 yaşındaki Ömriye Yaman evinin bahçesinde hurda eşyaları yakmaya çalışırken, alevler üzerine sıçradı.

17 Temmuz 2018 Salı 19:46
Akıl almaz olay! Yaşlı kadın ölümden döndü

Olay öğleden sonra, İzmit 28 Haziran Şirinlik Sokak'ta meydana geldi. Ömriye Yaman evden çıkan hurda eşyaları bahçede yakarken, alevler üzerine sıçradı. Yaşlı kadının yandığını gören ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaşlı kadına ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise bahçede yanmakta olan hurda eşyaları söndürdü. Ömriye Yaman'ın kolları ve bacaklarında 2. dereceden yanıklar bulunduğu öğrenildi. Ömriye Yaman kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çamaşır beyazlatma yöntemleri nelerdir?
    1. Çamaşır beyazlatma yöntemleri nelerdir?
    2. ABD'den Ortadoğu'ya büyük sevkiyat! 5..
    3. 2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav..
    4. Piknik dönüşü facia: Römorklu traktör..
    5. Benzine indirim geldi
    6. Albino (Albinizm) hakkında bilmeniz..
    7. Rusya'dan flaş ABD açıklaması:..
    8. Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne..
    9. Pirinç eşyalarınızı böyle temizleyin
    10. Maduro'dan sömürgeci Fransa'ya tokat..
    11. Kedicik değil sanki CIA ajanı! Bakın..
    12. Zulme karşı yürürken vurulmuştu,..
    13. Benzine indirim pompaya yansımadı
    14. TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1..
    15. Rusya'dan flaş 'Su-57' kararı!..
    16. MEB bursluluk sınavı İOKBS sonuçları..
    17. Polisleri bile şaşırttı! Berber..
    18. ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi:..
    19. Yumurta çiçeğinin faydaları nelerdir?
    20. Hollanda’da adam öldürmekten aranan..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı