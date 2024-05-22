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Gündem Akıl alır gibi değil! Bakın uyuşturucuyu nerelerine saklamışlar
Gündem

Akıl alır gibi değil! Bakın uyuşturucuyu nerelerine saklamışlar

Yeniakit Publisher
2024-05-22 15:32:00 -
Akıl alır gibi değil! Bakın uyuşturucuyu nerelerine saklamışlar

Yabancı uyruklu 2 kadın bağırsaklarına sakladıkları 59 parça uyuşturucuyla yakayı ele verdi

Gümüşhane’de narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bağırsaklarında 59 parça uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde seyahat eden M.S. ve S.S. isimli 2 yabancı uyruklu kadından şüphelenerek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şahısları Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrollerde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilen şahısların mide ve bağırsaklarında bulunan yabancı cisimler yapılan operasyonla çıkartıldı.

M.S. isimli şahsın bağırsaklarından 31 parça paketlenmiş 258,91 gram ve S.S. isimli şahsın bağırsaklarından 28 parça 207,55 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 59 parça paketlenmiş 466,46 gram metamfetamin ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıslar "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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