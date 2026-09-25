Salah sevgisi manyaklığa dönüştü! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor taraftarları arasındaki Mohamed Salah çılgınlığı sınır tanımıyor. Bir taraftar, Mohamed Salah'ın isminin verildiği yaylada oturduğu taşı görmek için 1200 kilometre yol gitti. Taşın her yanına dokunan taraftar, “Böyle büyük bir dünya yıldızı buraya oturmuş. Ben buraya popomu koyup oturabilir miyim? Ancak bu taşı öperim” diyerek taşı öptü.
Galatasaray’a 3 gol atıp 1 de asit yakarak cimbom’u tek başına yıkan Mohamed Salah, Trabzonspor taraftarının gönlüne taht kurdu. Salah çılgınlığını abartan bir Trabzon taraftarı, Salah'ın daha önce çıktığı yaylada oturduğu taşı görmek için 1200 kilometre yol kat etti.
BEN BU TAŞI ANCAK ÖPERİM
Salah'ın oturduğu taşın yanına gelen taraftar, yıldız futbolcuya duyduğu hayranlığı, "Böyle büyük bir dünya yıldızı buraya oturmuş. Ben buraya popomu koyup oturamam, ancak bu taşı öperim" ifadeleriyle dile getirdi. Ardından taşı öpen taraftar, "1200 kilometre yol geldim burayı görmek için" dedi.