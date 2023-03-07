Akif Beki'den çirkin iftira! Yine neren açıkta kaldı

Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki, yine ipe-sapa gelmez bir iddiayı ortaya atarak müfteriliğe soyundu.

Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesindeki yazısında, Altılı Masa'nın kriz yaşadığı toplantıdan önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'gizli bir ziyaretin' gerçekleştiğini ileri süren Beki, "Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi" dedi ve "Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener'i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?" diye sordu.

Beki, "Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor. Hani şu ortak adayın açıklanacağı ama krizle sonuçlanan Altılı Masa toplantısından hemen önce." ifadelerini kullandı.

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Olmayan ziyareti referans alıp "Akşener'in kriz çıkaran hamlesinde gizli ziyaretçisinin bir rolü, etkisi var mı?" diye soran Beki, "Şimdilik esrarını koruyor ama sis perdesi dağılınca aslı astarı çıkacaktır" diyerek, yalanına fazlasıyla inandığını da ortaya koydu.