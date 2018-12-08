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Akhisarspor'un konuğu Fenerbahçe

Süper Lig'de 13 puanla düşme hattında bulunan Akhisarspor, yarın 1 puan üzerinde yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:42
Akhisarspor'un konuğu Fenerbahçe

Ligde son 5 maçta 1 yenilgisi bulunan ve bu müsabakalarda 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, 15. haftaya 13 puanla 16. sırada, düşme hattında girdi. Akhisarspor, yarın 14 puanla 15. durumda bulunan Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Akhisarspor-Fenerbahçe maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa'nın yanı sıra Yevgen Seleznov yarınki maçta forma giyemeyecek. Elvis Manu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 09:42
  1. Akhisarspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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