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Akhisarspor'da hedef yeniden Süper Lig

- Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Akhisarspor, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depoluyor- Teknik direktör Mehmet Altıparmak: "Sezon sonunda şampiyon olarak tekrar Akhisarspor ile Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:35
Akhisarspor'da hedef yeniden Süper Lig


ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile başlayan ve Gazişehir Gaziantep ile devam eden şampiyonluk serisini Akhisarspor ile sürdürmek istediğini belirterek, "Sezon sonunda şampiyon olarak tekrar Akhisarspor ile Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Akhisarspor, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep ile yaşadığı şampiyonlukların kamuoyunda çokça konuşulduğunu söyledi.


- "Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"


Takım birliğinin bu şampiyonluklarda çok etkili olduğunu ifade eden Altıparmak, "Akhisarspor'a da bunun için geldik, son 7 senesini Süper Lig'de geçirmiş, iki kupa almış bir takım küme düştü. Bunun ne demek olduğunu küme düşen Erzurumspor da biliyor. Onun için düştüğü gibi çıkmak önemli, bunun için buradayız. Sezon sonunda şampiyon olarak tekrar Akhisarspor ile Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Altıparmak, Erzurum'un kendisi için önemli bir yer olduğunu belirterek, daha önce çalıştırdığı takımları kamp dönemlerinde kente getirdiğini aktardı.

Bildiği, tanıdığı bir yerde lige hazırlanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Altıparmak, "Kamp yeri olarak bana göre Türkiye'nin en iyi yeri Erzurum. İnşallah hazırlık dönemini burada güzel şekilde geçireceğiz ve ikinci kamp dönemini Ankara Kızılcahamam'da yaparak lige hazır gireceğiz." ifadelerini kullandı.


- "Sezon sonunda hedefimize ulaşacağız"


Takımdaki yabancı oyuncu sayısında birtakım değişikliğe gideceklerini anlatan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Geçen seneden oynayan oyuncularımız vardı ve bizim de tercih ettiğimiz oyuncular. Düşen takımların en büyük sorunu çok fazla yabancı oyuncu sayısı ile düşmeleri. Bu, kulüplere çok büyük külfet oluyor. 6-7 banko oyuncumuz kaldı zaten onların üzerine takviyeler yaparak inşallah sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Burhan Eşer, Tolga Ünlü, Milan Lukac ve Gökhan Değirmenci ile anlaştık. 4-5 oyuncumuzu yolladık, 3 ya da 4 oyuncumuzla daha ayrılacağız. Şu anda 4 yabancı ile anlaştık. Geçen seneden oynayan 2-3 oyuncumuz gittikten sonra bir iki transfer daha yapacağız. Şu an iyi bir kadromuz var. Transferleri yaptıktan sonra lige hazır gireceğiz."

Altıparmak, yapacakları transferlerle kadro zenginliğini oluşturup hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:35
  1. Akhisarspor
  2. Erzurum
  3. hazırlık
  4. kamp
  5. Mehmet Altıparmak

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