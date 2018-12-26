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Akhisarspor'da Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı

- Kaleci Fatih Öztürk, ilk yarıdaki tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı- Akhisarspor'da kaydedilen 19 golün 4'ünde Elvis Manu'nun imzası var- 39 sarı kartla cezalandırılan yeşil-siyahlı ekipte 1 futbolcu kırmızı kart gördü

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:03
Akhisarspor'da Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı


MANİSA (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kaleci Fatih Özürk, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında tüm maçlarda 90 dakika mücadele etti.

Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Akhisarspor, sezona Safet Susic yönetiminde başladıktan sonra Cihat Arslan'la devam etti.

İlk devrede 23 oyuncunun forma şansı bulduğu Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, 17 maçta da 90 dakika mücadele etti. 1530 dakika sahada kalan Fatih'i, 17 maçta 1518 dakika oynayan Abdoulwahid Sissoko takip etti. Onurcan Güler 78 dakika, Daniel Larsson ise 151 dakika ile en az süre alan isimler oldu.


- Goller


Akhisarspor'un ilk yarıda attığı 19 golde 10 farklı oyuncunun imzası bulunuyor.

Elvis Manu, attığı 4 golle en golcü isim olurken, Yevgen Seleznov 3, Adrien Regattin, Güray Vural, Jeremy Bokila, Mustafa Yumlu 2, Helder Barbosa, Josue, Miguel Lopes ve Onur Ayık ise birer gol attı.

Attığı 19 golün 9'unu müsabakaların son 15 dakikalık bölümünde kaydeden Akhisarspor, yediği 26 golün 15'ini karşılaşmaların ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.

Yeşil-siyahlı ekibin bu sezon attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:

SüreAtılan GolYenilen Gol
1-1523
16-3022
31-4526
46-6023
61-7526
76-9096


- Sarı ve kırmızı kartlar

Toplam 39 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırılan yeşil-siyahlı ekipte, forma giyenlerden sadece 4 futbolcu sarı kart görmedi.

Ege temsilcisinde ilk devrede tek kırmızı kart gören oyuncu Yevgen Seleznov oldu.


- İlk yarı raporu


Akhisarspor'da 2018-2019 sezonu ilk yarı raporu şöyle:


OyuncuMaçİlk 11SüreSarıKırmızıGol
Abdoulwahid Sissoko17171518200
Adrien Regattin125500202
Avdija Vrsajevic109730300
Aykut Çeviker1211895200
Bilal Kısa94331100
Caner Osmanpaşa16151366300
Daniel Larsson32151000
Dany Nounkeu41158200
Elvis Manu159902204
Eray Ataseven84412000
Fatih Öztürk17171530100
Güray Vural16151418302
Helder Barbosa1211913301
Jeremy Bokila42178002
Josue14111070301
Kadir Keleş98616000
Miguel Lopes13121057201
Mustafa Yumlu1010813302
Onur Ayık148725201
Onurcan Güler4078100
Ömer Bayram33225100
Serginho97669200
Yevgen Seleznov76530113

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:03
  1. Akhisarspor
  2. Fatih Öztürk
  3. SÜPERLİG
  4. süre

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