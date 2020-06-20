  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Akhisarspor'da 12 kişide koronavirüs tespit edildi

Kovid-19 testi pozitif çıkan, aralarında teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcunun da bulunduğu 12 kulüp personeline yeniden test uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:07:10 -
Akhisarspor'da 12 kişide koronavirüs tespit edildi

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını belirtti. Karabulut, teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör dahil toplamda 12 kulüp mensubunda Kovid-19 çıktığını ifade etti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm personelin karantinaya alındığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Karabulut, bugün yeniden test yapılacağını bildirdi.

Ligde topladığı 45 puanla sıralamada 5. basamakta bulunan Akhisarspor'un, TFF 1. Lig 29. hafta planlamasına göre yarın Altay ile deplasmanda maçı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı