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Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Fenerbahçe'ye üzülüyoruz

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 02:27
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Fenerbahçe'ye üzülüyoruz

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazandığımız için mutluyuz''

Kazandığımız için mutluyuz, çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Bunu takım bütünlüğü içinde başardığımız için oyuncularımı tebrik ederim. Şanslı olduğumuz anlar vardı, 1-0'dan sonra şutlar oyuncularımıza çarptı. 3-0 güzel bir galibiyet oldu bizim için. Tüm planlarımız tuttu ve topun bizi sevdiği anlar oldu.

"Fenerbahçe için üzülüyoruz''

Mutluyuz ve sevinçliyiz ama kalbimin bir tarafı sevinirken bir tarafı da üzülüyor. Fenerbahçe, Türk futbolunun lokomotifi, kesinlikle saygısızlık yapmamamız lazım. Tüm futbol ailesi adına söylüyorum. Böyle günler ve dönemler olur. Bu galibiyet ihtiyacımız vardı. Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Ancak diğer tarafta Fenerbahçe'ye de saygısızlık etmek istemiyorum. Bu gibi durumlarda aybettikçe özgüveniniz gider, kaybettikçe acaba bir daha mı dersiniz. O tereddüt futbolda sizi zor duruma düşürür."

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 02:27
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  4. Teknik Direktör
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