Akhisarspor, lideri konuk edecek
Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak02 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde yarın lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Ligde son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, haftaya 17 puan ve averajla son sırada girdi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacağı müsabakada yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Caner Osmanpaşa ile Edin Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu ve Eray Ataseven forma giyemeyecek.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.
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