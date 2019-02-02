Akhisarspor, lideri konuk edecek Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde yarın lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, haftaya 17 puan ve averajla son sırada girdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacağı müsabakada yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Caner Osmanpaşa ile Edin Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu ve Eray Ataseven forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.