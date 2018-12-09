Akhisarspor-Fenerbahçe maçından notlar





MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 1 değişiklik yapıldı.

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, ligde geride kalan hafta Kasımpaşa ile oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmanın başlangıç 11'inde 1 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena'nın yerine Şener Özbayraklı şans buldu. Şener Özbayraklı, ligde 2 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe takımı, müsabakaya 8 yedek oyuncu ile çıktı.





- Akhisarspor'da 2 değişiklik





Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'da, 1-1 berabere kalınan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yapılması dikkati çekti.

Teknik direktör Cihat Arslan, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan isimlerden Aykut Çeviker ve Adrien Regattin'in yerine, Avdija Vrsajevic ve Jeremy Bokila'yı Fenerbahçe'ye karşı oynattı.

Geçen hafta ilk kez forma giydiği Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımının beraberlik golüne imza atan Jeremy Bokila, kendisine ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, müsabakayı birlikte takip etti.

İki takım futbolcuları sahaya, birlikte taşıdıkları, "Engelleri birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan, maçtan önce Fenerbahçe taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.



