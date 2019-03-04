Akhisarspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 24. hafatasında Akhisarspor kendi sahasında Alanyaspor'umisafir ediyor. Alanya'da hedef 3 puan alıp üst sıralara tırmanışı sürdürmek. Akhisarspor'da ise sahadan galibiyetle ayrılıp düşme hattından çıkma yolunda önemli bir adım atmak. Peki, Akhisarspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. hafatasında Akhisarspor kendi sahasında Alanyaspor'u misafir ediyor. Alanya'da hedef 3 puan alıp üst sıralara tırmanışı sürdürmek. Akhisarspor'da ise sahadan galibiyetle ayrılıp düşme hattından çıkma yolunda önemli bir adım atmak. Peki, Akhisarspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Akhisarspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Akhisarspor Alanyaspor maçı 4 Mart Pazartesi günü(Bugün) saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports'tan naklen canlı yayınlanacak. Süper Lig 24. hafta maç sonuçları 1 Mart Cuma 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4 2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2 3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1 4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar) Süper Lig 24. hafta puan durumu

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