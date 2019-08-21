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Akhisar’da engellilere büyük kolaylık

Akhisar Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını daha kolay hale getirmek amacıyla engelli şarj istasyonları kurdu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:57
Akhisar’da engellilere büyük kolaylık

Akhisar Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını daha kolay hale getirmek amacıyla engelli şarj istasyonları kurdu.


‘Engelsiz Akhisar’ fikriyle çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, şehirde bulunan bozuk şarj istasyonlarını yeniledi ve daha modern şarj istasyonlarının sayısını arttırdı. Engelli vatandaşlar yapılan hizmetten memnun olduğunu dile getirerek Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti.


Kentin farklı noktalarına kurulan şarj istasyonlarında aynı anda 2 adet araç şarj edilebiliyor ve yine cihaz üzerinde 2 adet cep telefonu şarj etmek için USB çıkışı yer alırken, dijital ekranlarda da belediyenin hizmetleri ile ilgili görüntüler sunuluyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, engelli ve dezavantajlı vatandaşlar için daha yaşanabilir, engelsiz bir kent oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.


Seyir halindeyken kullandığı akülü engelli aracının şarjını bittiğini ve belediyenin önünde gördüğü şarj istasyonunu imdadına yetiştiğini kaydeden Engelli Araç Sürücüsü Ramazan Şakar “Çok güzel bir uygulama. Bazen seyir halindeyken şarjım bitiyor. Bir baktım, şarj istasyonunu gördüm. Yapanlardan Allah razı olsun. Şarj istasyonu imdadımıza yetişti” dedi.


Akhisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Seyyare Yapıcı, “Akhisar Belediyesi olarak, eski şarj istasyonlarının tamirini ve bakımlarını yaparak, engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 4 noktada eski ve arızalı şarj istasyonumuz vardı; bunların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatları sonrasında 3 adet şarj istasyonunu daha şehrimize kazandırdık. Engelli vatandaşlarımız araçlarını Akhisar’ın her bölgesinde gönül rahatlığıyla yapabilecekler” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:57
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