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Akhisar Gölet’te açık hava sinema günleri başladı

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sinema günleri Gölet alanında “Her Şey Çok Güzel Olacak” isimli film ile başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:17
Akhisar Gölet’te açık hava sinema günleri başladı

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sinema günleri Gölet alanında “Her Şey Çok Güzel Olacak” isimli film ile başladı. Akhisar Belediyesi tarafından oluşturulan sinevizyonda yediden yetmişe vatandaşlar çimlerin üzerinde minderler eşliğinde film izleme keyfi yaşadı.


Okulların kapanması ve öğrencilerin de tatile girmesi nedeniyle ‘Açık Hava Sinema Günleri’ kapsamında başrollerini Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’un rol aldığı “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmi gösterildi. Etkinliğe katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da ailesi ile birlikte filmi Akhisarlılar ile birlikte izledi. Sinema günlerini planlarken unutulan açık hava sinemalarını tekrar gündeme getirmek istediklerine vurgu yapan Başkan Dutlulu, bir yandan sinema izlemenin nostaljik keyfini yaşayacağız bir yandan da ailemizle, dostlarımızla güzel bir ortamda bulunmanın hazzını hissedeceğiz. Yaz boyunca haftada iki gün Pazartesi ve Perşembe günleri tüm halkımızı açık hava sinema günlerine davet ediyorum” dedi.


Öte yandan Perşembe akşamı vefatının 19.yılında Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal’ın filmi yayınlanacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:17
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