Akharım Belediyesi işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Kura işleminin 29/09/2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Akharım Belediyesinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Akharım Belediyesi web sayfasından ( http://akharim.bel.tr/ ) duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat 30/09/2022 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da Akharım Belediyesinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Akharım Belediyesi web sayfasından ( http://akharim.bel.tr/ ) duyurulacaktır.

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