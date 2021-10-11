Akgöl tamamen kurudu! Flamingo değil artık koyun var
Aksaray’ın Eskil ilçesinde bulunan, flamingo ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan bölgenin önemli sulak alanlarından Akgöl kurudu.
Akgöl köyü sınırlarında yer alan 210 bin metrekare büyüklüğündeki tatlı su gölü, göçmen kuşlar ve özellikle flamingolar için önemli besin ve yumurtlama alanı olarak öne çıkıyordu. Göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yeraltı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilendi. Akgöl Köyü Muhtarı Cuma Göktan, “Gölümüz tamamen kurudu. Araçlar, koyun ve büyükbaş hayvan sürüleri gölün içinden rahatça geçiyor” dedi.