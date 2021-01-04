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Ekonomi Akfen Yenilenebilir Enerji, 570 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılandı
Ekonomi

Akfen Yenilenebilir Enerji, 570 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:35:27 -
Akfen Yenilenebilir Enerji, 570 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılandı

ANKARA (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji, 2020'de tamamı yerli kaynaklardan oluşan enerji üretimiyle 570 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerindeki yeşil enerji üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 45 arttı. Böylece santrallerden 570 bin hanenin enerjisi karşılandı.

706 megavatlık dengeli üretim portföyü ile Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 2019'da 1,193 gigavatsaat olan üretimi, 2020'de 1,730 gigavatsaate çıktı.

Söz konusu artışta, özellikle rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi için hava şartlarının uygunluğunun yanı sıra Malatya'daki 13 megavatlık güneş santrali ile Osmaniye'deki 80 megavatlık Sarıtepe-Demirciler rüzgar santralinin şirketin portföyüne katılması etkili oldu.

Şirketin geçen yılki üretiminin 600,4 gigavatsaati hidroelektrik santralleri (HES), 182,8 gigavatsaati güneş enerji santralleri (GES) ve 946,9 gigavatsaati de rüzgar enerjisi santrallerinden (RES) geldi.

Geçen yıl şirketin GES'lerdeki üretimi yüzde 10, RES'lerdeki üretimi ise yüzde 16 artarken, düşük yağış miktarı ve yılın son çeyreğinde etkisini artıran kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerde üretim yüzde 11 düştü.

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