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Ekonomi Akfen İnşaat’tan eğitime destek
Ekonomi

Akfen İnşaat’tan eğitime destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Okullardan Yarınlara” eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat, Hasan Akın Anadolu Lisesi’ni tamamlayarak Türk milli eğitiminin hizmetine sundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:36:00 -
Akfen İnşaat’tan eğitime destek

9 aylık sürede tamamen yıkılıp yeniden inşa edilen, 650 öğrencinin eğitim göreceği 16 derslikli okul, yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştirildi. Okul, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın babasına ithafen Hasan Akın Anadolu Lisesi adını taşıyor. 2 bin 650 metrekarelik inşaat alanı bulunan okulda, 16 derslik ve 1 laboratuvar yer alıyor. Akfen İnşaat, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Ocak 2021’de imzaladığı protokol kapsamında, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle 2020 eğitim-öğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi’ni yıkıp yeniden hayata geçirmeyi taahhüt etmişti. Akfen Holding, daha önce Ankara’da Ülkü Akın Ortaokulu ve Düzce’de Hikmet Akın Ortaokulu olmak üzere 2 okulu daha tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığının hizmetine sunmuştu.

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