Akfen GYO'dan rekor büyüme

Akfen GYO, bir önceki yıl 240 milyon TL zararda iken, 2021 yılında 2,1 milyar TL’lik kâra ulaştı.

Sermayesini 7 kat artırdı

Şirketin gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına yönelik 2021 yılında art arda yeni kararları uygulamaya sokan Akfen GYO, bu adımların sonuçlarını fazlasıyla aldı. 2021 finansal sonuçlarına göre şirket, bulunduğu her alanda rekor büyüme gerçekleştirdi. 2021 rakamlarına göre şirketin sermayesi 184 milyon TL’den 7 kat artışla 1,3 milyar TL’ye çıkarken, şirketin öz kaynakları 6 kat artarak 718 milyon TL’den 4 milyar 357 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin 2,9 milyar TL olan toplam aktifleri ise 2,5 kat artışla 6,9 milyar TL’ye dayandı. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin toplam değeri yine 2,5 kat artışla 2,7 milyar TL’den, 6,2 milyar TL’ye çıktı. Akfen GYO, 2021 yılında attığı adımlarla, net işletme sermayesi eksi 490 milyon TL’den artı değere ulaştı. Şirketin net borcu 200 milyon avrodan yüzde 37’lik azalışla 127 milyon avroya geriledi.

“İyilleşmeye imza attık”

Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “Yaşanan salgının sektörümüze ve şirketimize olumsuz etkilerini görmeye başlar başlamaz sermaye artırımları, yeni varlık alımları, tahvilin hisseye çevrilerek itfası, otel kiralama sözleşmelerindeki iyileşme ve işletme giderlerindeki azalma ile daha güçlü bilanço ve gelir tablosu hedefledik. Ortaya çıkan sonuçlar daha ilk yılımızda önemli bir iyileşmeye imza attığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı. Azalan borç ve artan gelirle daha erken dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırım stratejisiyle yola devam ettiklerine dikkati çeken Karaağaoğlu, “Yepyeni bir döneme giren ve nakit fazla üreten bir yapıya kavuşan Akfen GYO, borç ve gelir dengesi sürdürülebilir hale gelen ve finansal yapısı hızla büyüyen ve güçlenen bir şirket haline geldi. 2022 yılında bu gücü paydaşlarımızın azami faydasını sağlayacak şekilde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.