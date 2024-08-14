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Yaşam Akdeniz'in akciğerleri böyle zarar görüyor
Yaşam

Akdeniz'in akciğerleri böyle zarar görüyor

Yeniakit Publisher
2024-08-14 18:25:00 -
Akdeniz'in akciğerleri böyle zarar görüyor

Teknelerin çapaları "Akdeniz'in akciğerleri" deniz çayırlarına zarar veriyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/akdenizin-akcigerleri-boyle-zarar-goruyor-90715

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