Akdeniz'in akciğerleri böyle zarar görüyor
Teknelerin çapaları "Akdeniz'in akciğerleri" deniz çayırlarına zarar veriyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/akdenizin-akcigerleri-boyle-zarar-goruyor-90715
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Teknelerin çapaları "Akdeniz'in akciğerleri" deniz çayırlarına zarar veriyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/akdenizin-akcigerleri-boyle-zarar-goruyor-90715
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