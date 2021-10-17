Akdeniz’de yeni anlaşma! Provokasyon peşinde koşan 3 ülke bir arada

Başta Türkiye’yi her fırsatta tahrik eden Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında Akdeniz’de yeni bir anlaşma yapıldı.

Anlaşma çerçevesinde, Akdeniz'in altından döşenecek kablolar aracılığıyla yeşil enerji temin edilecek.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir ile birlikte imza töreninde konuşan Kıbrıs Enerji Bakanı Natasa Pilides, "Kıbrıs için, bölgedeki değerli stratejik müttefiklerimizden olan Mısır'la bu elektrik bağlantısı, yeşil ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki taahhütlerimizi yerine getirme çabalarımızın temel taşını oluşturma potansiyeline sahip." dedi.

Kahire ile imzalanan mutabakat zaptından övgüyle söz eden Pilides ayrıca, "Elektrik şebekelerimizi güçlendirmek ve yenilenebilir enerjilerin ilgili enerji karışımımıza daha fazla entegrasyonunu sağlamak, enerji arzımızın güvenliğini artırmak ve enerji ihracatçısı olmamızı sağlamak (anlaşmanın) somut faydalarından sadece birkaçı." diye konuştu.

Anlaşma izin onaylarını, fizibilite çalışmalarını ve inşaatı hızlandırmanın yanı sıra iki ülkenin elektrik düzenleyicilerini ve iletim sistemi operatörlerini daha iyi koordine etmeyi amaçlıyor.

Her iki ülkeden uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu, planın teknik olarak ilerlemesini takip edecek.

Mısır'la Yunanistan arasında da Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası imzalandı

Hafta başında Atina'da, Yunanistan'la Mısır arasında da Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası imzalanmıştı.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir ile Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, deniz altından döşenecek kablolar aracılığıyla yeşil enerji temin edileceği belirtilmişti.

Açıklamada, anlaşmanın Yunanistan-Mısır arasındaki stratejik ilişkiyi derinleştiren bir adım olduğu, Yunanistan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu ifadesine yer verilmişti.

Skrekas anlaşmanın, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'daki jeopolitik rolünü artırdığını belirterek, "Anlaşma bölgedeki refah ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için belirleyici bir adımdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yunan basınında, temelleri Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Haziran 2021'deki Mısır ziyareti sırasında atılan anlaşmanın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağı ve Mısır'ın ihtiyaç fazlası enerji arzını Avrupa pazarına ulaştırma arzusunu da karşılayacağı haberleri yer almıştı.

Kaynak: Euronews