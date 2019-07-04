Akdeniz'de neler oluyor? ABD uçağı radardan kayboldu
Akdeniz'de Suriye sınırına yaklaşan bir ABD uçağının radardan kaybolduktan 1,5 saat sonra ortaya çıktığı öğrenildi.04 Temmuz 2019 Perşembe 14:06
Dünya genelinde uçuş takibi yapan ADDS-B-EXCHING web sitesine göre, bir ABD Boeing P-8 Poseidon gözlem uçağı Akdeniz üzerinden Suriye hava sahasına yaklaştı.
Uçak, Suriye'ye 16 kilometre kaldığı anda radar ekranından kayboldu.
B-8 Poseidon, yaklaşık 1,5 saat sonra ortaya çıktı.
Uçağın Akdeniz’deki bir askeri üsten havalandığı, radardan kaybolduğu 1,5 saat içerisinde nereye gittiği konusunda bir bilgi olmadığı belirtildi.
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