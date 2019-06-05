Akdeniz'de korkutan deprem!
Girit Adası açıklarında yerin 11 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.05 Haziran 2019 Çarşamba 10:08
Ege Denizi'nin en büyük adası Girit'in Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 08.16'da merkez üssü Girit Adası'nın 25 kilometre açığı olan sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak verdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise, depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.
Akdeniz'in ortasını boydan boya kat eden dev fay hattı, Girit'in hemen güneyinden geçiyor.
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