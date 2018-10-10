Akdeniz'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.10 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre saat 09.14’te Kumluca ilçesinde Akdeniz açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.
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