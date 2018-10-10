Akdeniz'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre saat 09.14’te Kumluca ilçesinde Akdeniz açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.