Akdeniz'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntılar Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Yerin 66.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem

Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Girit Adası açıklarında saat 18:02'de yerin 66.9 kilomerter derinliğinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.