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Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:09:00 - 2020-05-04 16:26:58
Akdeniz'de korkutan deprem

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor. Cumartesi günü yaşanan 6.4'lük sarsıntının ardından aynı noktada 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; depremin derinliği 40 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre ise; saat 15.36'da meydana gelen deprem 4.6 büyüklüğünde... Depremin derinliği ise 18.5 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

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