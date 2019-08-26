Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü Akdeniz'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir savaş uçağı düştü. Olayda pilotun yaşamını yitirdiği açıklandı.

İspanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir savaş uçağı Akdeniz'de düştü. Olayda pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde, Hava Kuvvetlerine bağlı bir savaş uçağının denize düştüğünü duyurdu. Açıklamada, pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazanın yerel saatle 9.40 civarında meydana geldiği belirtilirken, bölgede alarm verildiği duyuruldu. Uçağın denize açılma anı, o sırada plajda bulunan bir kişi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

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