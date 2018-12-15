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Akdeniz'de bir gemide 6 ton esrar ele geçirildi

Suriye'den Libya'ya gitmek üzere yola çıkan bir yük gemisinde 6 ton esrar ve 3,1 milyon uyuşturucu hap yakalandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
Akdeniz'de bir gemide 6 ton esrar ele geçirildi

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, Akdeniz’de yaptığı bir operasyonda Suriye'den Libya’ya gitmekte olan bir yük gemisinde 6 ton esrar ile 3,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Fransız makamlarından, Suriye’nin Lazkiye limanından hareket eden bir gemide kaçak uyuşturucu bulunduğuna dair gelen bilgiler üzerine harekete geçen Yunan güvenlik ekipleri, Girit’in 50 mil güneyinde seyreden Suriye bandıralı “Noka” isimli gemiye operasyon düzenledi.

Özel bölüme saklamışlar

Yapılan aramada, resmi belgelerinde Lazkiye limanından Bingazi’ye gitmekte olan ve yiyecek ve ev eşyaları taşıdığı belirtilen gemideki konteynırlarda özel olarak yapılmış bölümlerde kalıplar halinde 6 ton esrar ve 3,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geminin 10 Suriyeli ve bir Hintli’den oluşan mürettebatı gözaltına alınırken, Yunan makamlarınca el konulan geminin Girit Adası’ndaki Atherinolakko limanına çekildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
  1. uyuşturucu
  2. esrar

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