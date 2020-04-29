Akdeniz’de balık kaynayacak

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararlarının, denizlerdeki balık oranını arttıracağını kaydetti. Gökoğlu, “İlerleyen dönemde denizlerdeki balık oranının artacağını söyleyebiliriz” dedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sahil bantları, baraj, göl, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. eylemlerin yasaklanmasının denizdeki balık oranının artacağı yönünde görüş bildirildi. Sportif ve ticari avlanma, deniz kirliliği ve gürültü gibi etkenlerin denizlerdeki balık oranına direkt olarak etki ettiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Covid-19 önlemleriyle Akdeniz sularında balık oranında ilerleyen dönemde balık artışının yaşanacağını kaydetti.

Gökoğlu, korona virüs nedeniyle balıkçıların avlanamadığını ve balıkların doğaya kalarak üremeye başladığını söyledi. Anaç olan balıkların ileride artışa katkısı olacağını bildiren Gökoğlu, “Avlanmayan balıklar zaten yumurta bırakıyor. Elle tutulur bir bilgi söyleyemeyiz ama arttığını düşünüyoruz” dedi.

“Deniz ve gürültü kirliliği azaldı”

Deniz ve gürültü kirliliğinin son derece azaldığına işaret eden Gökoğlu, “Kirlilik deniz için önemli bir kırılma noktasıdır. Bu kirlilikten dolayı bazı yerlerde larvalarda kırılma olur. Petrol kirliliğinde mesela yüzeyden hava alacak balık larvası yüzeydeki yağ filmini kıramıyor. Tekneler çalışmayınca en azından bu problem de yok oldu. Gürültü kirliliği de önemli bir faktör. Hava ortamında ses 340 m/s (343.2 metre/saniye) hızla ile yayılırken deniz ortamında 1500 m/s hızla yayılıyor. 5 katı hız demek. Bu, su yaşamındaki tüm canlıları strese sokar ve göçleri engeller. Kıyıya yanaşan balığı etkiler. Bunlar ortadan kalktı” diye konuştu.

“İlerleyen dönemde balık oranının artacağını söyleyebiliriz”

Güneş yağının da deniz kirliliği açısından önemli bir etken olduğunu ifade eden Gökoğlu, “Güneş yağı kullanıp denize girildiği zaman bu deniz kirliliği açısından önemli bir problemdir. Kirlilik olmadığı için larvanın bile hayatta kalma şansı arttı. Bu da balık artışını sağlıyor. İlerleyen dönemde denizlerdeki balık oranının artacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.