  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gündem

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:35:00 -
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı  kendisinin de depremi hissettiğini söyledi.

Şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirten Yazıcı, "Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İlçedeki uzak mahalleler ve yayla yerleşimleriyle de irtibat halindeyiz." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar
Dünya

DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar

Afganistan ulemaları, terör örgütü DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

Cevizoğlu yerden yere vurdu: İmamoğlu kesin de oyu kimden alacak?
Gündem

Cevizoğlu yerden yere vurdu: İmamoğlu kesin de oyu kimden alacak?

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti ve adaylığına ilişkin dikk..
İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı
Dünya

İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı

Siyonist İsrail’e ve uygulamalarına karşı olan Ultra Ortadoks Yahudileri, İran’a kaçmak isterken yakalandılar. İsrail basınına göre; Ortodok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay