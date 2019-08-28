Akdeniz’de 4.6 büyüklüğünde deprem MUĞLA (İHA) – Akdeniz’de meydana gelen 4.

MUĞLA (İHA) – Akdeniz’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Muğla’nın Marmaris ilçesinde hafif şekilde hissedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 14.58 sıralarında Akdeniz’de 4.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Yunanistan’ın Rodos Adası yakınlarında meydana gelen deprem, Muğla’nın bölgeye en yakın noktası olan Marmaris ilçesinde hissedildi. Yerin 27 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgede yer hangi bir can ve mal kaybının oluşmadığı bildirildi.

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