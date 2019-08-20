Akdeniz'de 4,3 büyüklüğündeki deprem Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu:- "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor"

ANTALYA (AA) - Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Okurcalar açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Harputlu, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'de kaydedilen deprem ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti. Mustafa Harputlu, "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.

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