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Akdeniz Üniversitesinde aşure günü etkinliği düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:14
Akdeniz Üniversitesinde aşure günü etkinliği düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve çok sayıda üniversite personeli katıldı. Aşure gününün Türk-İslam coğrafyalarında kutlanan önemli bir gelenek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Ülkemizde de büyük önem verilen bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunmak için böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Tarihte pek çok önemli olayın gerçekleştiği Muharrem ayının 10. Günü İslam tarihinin çok acı bir hadisesi de vuku bulmuştur maalesef. Bu elim hadiseyi de anmak açısından böyle bir etkinliği gerçekleştirdik.Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Aşure Günü etkinliğinin bu yıl da ikincisini düzenlemek nasip oldu. Bundan sonraki yıllarda da bu güzel ve anlamlı etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Hepinizin Aşure Gününüzü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" dedi.


Çok sayıda personelin katıldığı etkinlikten geriye kalan, aşure dağıtımının ardından sıcak sohbetler eşliğinde yenilen aşure tatlısının damaklarda bıraktığı eşsiz lezzet oldu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:14
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