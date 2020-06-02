  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Covid-19 Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan bilim kurulu, Antalya Manavgat’ta bulunan bir otelde Türkiye’de ilk defa uygulamalı Covid-19 eğitimi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:11:29 -
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Covid-19 Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan bilim kurulu, Antalya Manavgat’ta bulunan bir otelde Türkiye’de ilk defa uygulamalı Covid-19 eğitimi verdi.


Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Prof. Dr. Yeşim Şenol, Doç. Dr. Mehtap Türkay, Epidemiyolog Dr. Öğretim Üyesi Mestan Emek tarafından verilen eğitimde Covid-19’un genel özellikleri, Türkiye’de ve dünyadaki son durum, pandemi yönetimi, riskli gruplar ve bulaşma yöntemleri detaylı bir şekilde otel personeline anlatıldı.


Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin “Turizm sezonun başlamasıyla otellerde gerekli bilgilendirmelerin yapılması için Türkiye’de ilk defa alanında uzman hocalar tarafından verilen eğitimde; kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağı, ellerin ne kadar sıklıkta ve ne şekilde yıkanacağı, oluşan atıkların bertaraf edilmesi, otellerde dezenfeksiyon ve hijyen yöntemleri ile temizlikte kullanılacak kimyasallar, olası vakalarda alınacak önlemler, hasta-şüpheli durumlarında uygulanacak yönetim planı ayrıntılarıyla anlatıldı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı