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Ekonomi Akdeniz Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

Akdeniz Üniversitesi akademik kadro alıyor

Akdeniz Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 16:05:00 -
Akdeniz Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

E-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan Takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi        15.10.2021       Giriş Sınavı Tarihi   08.11.2021

Son Başvuru Tarihi01.11.2021       Sonuç Açıklama Tarihi   10.11.2021

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi      04.11.2021       Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi         http://personel.akdeniz.edu.tr/

Başvuru Adresi        Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.

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