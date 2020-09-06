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Gündem 'Akdeniz Fırtınası' başladı! Rumları korkutan görüntü
Gündem

'Akdeniz Fırtınası' başladı! Rumları korkutan görüntü

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı. Rum medyası ise son dakika olarak geçtiği tatbikat haberlerini" Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 21:44:00 -
'Akdeniz Fırtınası' başladı! Rumları korkutan görüntü

Türkiye ve KKTC'nin gerçekleştireceği "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" Rumları paniğe sevk etti.

6-10 Eylül tarihlerinde yapılacak tatbikat için havalanan askeri helikopterleri Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı.

Rum medyası o görüntüleri son dakika olarak paylaşırken "Türkiye tatbikatla cevap verdi", "Türk helikopteri Girne semalarında" gibi başlıklar kullandı.

"Bölgede kabadayılığa izin verilmeyecek" ifadesini öne çıkardılar

Rum medyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tatbikatla ilgili yaptığı, "Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı.

"Yunanistan'a askeri tatbikatla cevap verildi"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunan hükümetinin provokatif açıklamalarına Türkiye'nin tatbikatla cevap verdiğini belirten Rumlar, "Ankara, askerî tatbikatla Rum ve Yunan hükümetlerine cevap verdi" ifadelerini kullandı.

Haberlerde tatbikatın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis’in de Avrupa Birliği’ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.

Anastasiadis'ten acil toplantı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, tatbikatın ardından siyasi parti başkanlarını acil toplantıya çağırdı.

 

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