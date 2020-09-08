“Akdeniz Fırtınası” başarıyla sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni fotoğraflar paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı- 2020'nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürdüğü belirtildi. Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğrafları da paylaştı.