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Gündem “Akdeniz Fırtınası” başarıyla sürüyor
Gündem

“Akdeniz Fırtınası” başarıyla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni fotoğraflar paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:51:00 -
“Akdeniz Fırtınası” başarıyla sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı- 2020'nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürdüğü belirtildi. Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğrafları da paylaştı.

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