Akdeniz bir Türk gölüdür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 26-28 Ağustos’ta Rum yönetimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya ortaklığıyla gerçekleşecek deniz ve hava tatbikatına tepki gösterdi.

Tatar, uluslararası hukuka göre, Kıbrıs’ta iki eşit ortak olarak Rumlar ve Türklerin var olduğunu ve Rum kesiminin, Kıbrıslı Türklerin onay vermediği hiçbir anlaşmaya ve ortaklığa dahil olamayacağını kaydetti. Başbakan Tatar, şöyle devam etti: “Bu yapılan tatbikat yanlıştır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Kıbrıs’ın Türkiye, İngiltere ve Yunanistan olmak üzere 3 garantörü var. Kıbrıs Rum kesimi ile diğer ülkelerin bir anlaşma hakkı yoktur. Bu garantörlerden başka ne Fransa ne de bir başkası buralara gelemez. Bu tatbikat neyin nesidir? Neyi ispat etmeye çalışıyorlar? Türkiye ile bir savaş durumunda, güya Türkiye’yi nasıl alt edebileceklerini mi test edecekler?”

Rum ve Yunan tezgâhı

Tatar, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki uzaklığın 40 mil olduğunu ve Ada’dan Türkiye’nin dağlarının gözüktüğünü belirterek, “KKTC ile Türkiye arasındaki deniz göldür, Akdeniz, Türk gölüdür. Türkiye bu kadar bize yakındır. Akdeniz bizim evimizin içidir, Türkiye’nin burada çok büyük hakları vardır, Kıbrıs Türk halkının da vardır” dedi.

Türkiye’nin Akdeniz’de 1800 kilometrelik sınırı var dendiğinde Rum yönetimi ve ona destek çıkan devletlerin çok büyük sıkıntıya girdiğini kaydeden Tatar, “İtalya nerede Fransa nerede? Nasıl buraya geliyorlar ve hak iddia ederek tatbikat yapıyorlar? Yunanistan bile Kıbrıs’tan 400 mil uzakta ancak Türkiye hemen burada, Kıbrıs’ın burnunun dibinde. Bazı AB ülkeleri, Doğu Akdeniz’deki bütün stratejik kavga ve zenginliklerin paylaşımında Türkiye’yi zayıf düşürmek için iş birliği içerisindedir. Bu adımlar hukuka ve vicdana aykırıdır. Amaçları Türkleri Anadolu’ya hapsetmek, Kıbrıs Türklerinin elinden bütün haklarını almak. Rum-Yunanistan ikilisi, AB içerisinde yaptığı tezgahlara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve TSK oyuna gelmedi” dedi.