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Akdeniz beşik gibi! Bölge gece boyunca depremlerle sallandı

Akdeniz’de gece saatlerinden itibaren sabaha kadar, şiddetleri 4,1 ile 5,6 arasında değişen 6 tane deprem kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:13:00 -
Akdeniz beşik gibi! Bölge gece boyunca depremlerle sallandı

Akdeniz'de 4,1 ile 5,6 büyüklükleri arasında 6 ayrı deprem kaydedildi.

Üst üste 4,2’lik 3 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te 4,1, 05.44, 05.48 ve 07.15'te 4,2, 03.02'de 4,4 ve 02.22'de 5,6 büyüklüğünde 6 deprem meydana geldi.

Depremlerin 5,71 ila 39,70 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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