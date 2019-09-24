Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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