Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.24 Eylül 2019 Salı 11:22
Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
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