Akdamar Kilisesi 7'nci ayine hazır

VAN (AA) - NECAT HAZAR - İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi, pazar günü yedinci ayine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2010'dan bu yana eylül ayının ikinci pazarı gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar tamamlandı. Ayin öncesi kilisenin bulunduğu Akdamar Adası'ndaki yürüyüş yolları düzenlendi, ahşap dinlenme alanları boyandı. Gölün zeminine döşenen 4 kilometrelik hatla suya kavuşturulan ada ile kilisenin çevresinde Gevaş Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Gevaş iskelesinden adaya yolcu taşıyan tekne sahipleri de ayin günü kente gelecek ziyaretçilerin rahat yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla teknelerin motor bakımını yaptı, eksiklerini tamamladı.

Akdamar Kilisesi'nde 8 Eylül'de yapılacak ayine, üst düzey Ermeni din adamlarının yanı sıra, Türkiye'nin birçok ili ile yurt dışından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.



- "8 ayda 162 bin kişi ziyaret etti"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine, ayin için hazırlıkları tamamladıklarını, son değerlendirmeyi de cuma günü gelecek yetkililerle yapacaklarını söyledi.

Ayine bakanlık düzeyinde katılımın olacağını belirten Aktuğ, Gevaş Belediyesinin de "Kardeşlik Sofrası" kurarak tüm misafirlere yemek ikramında bulunacağını aktardı.

Akdamar Adası ve kilisesinin Van için önemli bir destinasyon merkezi olduğuna işaret eden Aktuğ, şöyle konuştu:

"Bu tür etkinlikler Van'ın tanıtımına çok büyük bir katkı sağlıyor. Geçen yıl 152 bin 440 olan adayı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, bu yıl 8 ayda 162 bine ulaştı. Kalan 4 aylık sürede bu rakamın 200 bini bulmasını bekliyoruz. Bu da kentimiz adına sevindirici bir durum. Bu yıl Ermeni misafirlerimiz kente daha fazla geldi. Bu rakamlar kentin ekonomisine de olumlu katkı sağlıyor. Otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yapılan rezervasyonlarla tüm otellerimiz eylül ayı sonuna kadar dolu. Ağustos ayında da aynı durum söz konusuydu. Yer sıkıntısı yaşandığı anda pansiyonlu okullarımızı devreye koyabiliriz."

- "Kardeşlik sofrası kuracağız"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de tüm misafirlerin kentten mutlu ayrılması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirtti. Bu yıl ayine katılımın geçen yıllara oranla daha fazla olmasını beklediklerini ifade eden Sezer, şunları söyledi:

"İnsanlar Gevaş'ın ve Akdamar Adası'nın güzelliklerini keşfetmeye başlayınca daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu topraklar kadim medeniyetlere beşiklik etti. Hoşgörü ikliminin bu topraklarda devam etmesi için hassas davranıyoruz. Ayin günü düzenleyeceğimiz kardeşlik sofrasıyla bu toprakların halen medeniyetlerin beşiği olduğunu tüm dünyaya ispatlayacağız."

- "Otellerimiz yüzde 100 dolu"

Van Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Rasim Baytar, son yıllarda Van ve bölgede inanç turizmine olan ilginin arttığını dile getirdi. Ayin döneminde Van'da gelen turist sayısında artış yaşadığını vurgulayan Baytar, "Van'da oteller yüzde 100 doluluk orana ulaşmış durumda. Ermeniler için Van çok önemli. Özelikle Akdamar Kilisesi dini inançları gereği önem arz ediyor. Van'a gelen turistlerin ekonomiye önemli katkısı oluyor. Ayin için 2 ay önce rezervasyon almaya başladık. Yer olmadığı için misafirleri ilçelerdeki oteller ile misafirhanelere yönlendiriyoruz." dedi.

Akdamar İskele işletmecisi Mesut Avcı da ayin için 20 teknenin tamamını hazır hale getirdiklerini, gerekli bakımları yaptıklarını bildirdi.

Pazar günü yaşanacak yoğunluk sırasında sorun çıkmaması için her ayrıntının gözden geçirildiğini aktaran Avcı, bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla ziyaretçi beklediklerini kaydetti.