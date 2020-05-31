Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği’nden ’31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ mesajı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Mayıs’ın Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildiği ve tüm dünyada her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığı hatırlatılan mesajda, "Bu küresel kampanya ile her yıl bir tema belirlenerek, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekilmektedir. DSÖ tarafından bu yılki tema ’Gençliği Korumak’ olarak belirlenmiş olup gençleri tütün ve nikotin kullanımından ve tütün endüstrisinin manipülasyonlarından korumak hedeflenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tütün kullanımının önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Tütün ürünleri her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Ayrıca tüm dünyada 1 milyondan fazla kişi ikinci el tütün dumanına maruziyetten hayatını kaybetmektedir. Tütün endüstrisi gelirini korumak ve pazarını genişletmek için sürekli olarak yeni tüketici bulma arayışındadır. Bu nedenle bağımlılık potansiyeli olan ve hassas bir popülasyon olan genç nesil tütün endüstrisi için giderek artan bir hedef oluşturmaktadır. 2015 verilerine göre tüm dünyada, 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 17’si sigara içmektedir. Ülkemizde de 15 yaş altı çocuklarda sigara kullanma oranı yüzde 17 gibi yüksek bir rakama çıkmıştır. Bu da çok düşündürücü ve korkutucudur. Avrupa’da ise 13-15 yaş arasındaki kızların yüzde 11,5’i, erkeklerin yüzde 13,8’i tütün kullanmaktadır. Sigaraya başlayan bir genç uzun yıllar bu bağımlılığını sürdürecektir. Tütün endüstrisi birbirinden farklı pazarlama stratejisi ile genç ve ergenlere ulaşma çabası içerisindedir."

Gençler arasında elektronik sigara, IQOS ve nargile gibi tütün ürünlerinin kullanımının da geniş yer bulduğu, bu ürünlerde duman özelliği ve tatlandırıcı katkı maddeleri öne çıkarılarak zararlı olmadığı gibi yanlış bir bilgi verildiği ve gençlerin bağımlı hale getirildiği vurgulanan mesajda, "Amaç aslında sigara pazarının azalacağı korkusuyla gençleri önce bu gibi ürünlere alıştırmak ve bağımlı yaptıktan sonra da sigara içmeye yönlendirmektir. E-sigara kullanan çocuk ve ergenlerin, daha sonraki yaşamlarında sigara içme ihtimali 2 kat artmaktadır. Özellikle şık tasarımlar, birbirinden farklı tatlarla tütün ürünleri gençler için daha çekici hale getirilmiştir. Tütün endüstrisi gençlerin ilgisini çekmek için kültürel etkinliklere, üniversite bahar şenliklerine ve otomobil yarışları gibi faaliyetlere sponsorluk yapmaktadır. Ülkemizde bunlar yasak olmasına rağmen özellikle yabancı kaynaklı TV ve sinema filmlerinde tütün görselleri yerini korumaktadır. Sosyal medya üzerinden indirekt mesajlar ile de gençlere ulaşılmaktadır. 18 yaş altına tütün satışı yasak olmakla birlikte okulların önünde tane şeklinde sigara satışları ile gençler tütüne erişebilmektedir" denildi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemi döneminde sigaranın zararlarına bir yenisinin daha eklendiğine vurgu yapılan mesajda, "DSÖ, sigara içmenin ölüme neden olma yolları arasında; parmakların ve muhtemelen virüs bulaşmış sigaraların dudaklarla temas etmesi, virüsün elden ağza geçme ihtimalini artırarak sigara içenleri COVID-19’a karşı daha savunmasız hale getirmesi olarak değerlendirmiştir. Sigara içenlerin zaten ciddi hastalık riskini büyük ölçüde artıracak akciğer hastalığı veya azalmış akciğer kapasitesine sahip olması da ölümlerin artmasında etkili olmaktadır" değerlendirmelerinde bulunuldu.