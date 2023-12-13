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Sağlık Akciğer kanserinde en sık görülen 12 belirti açıklandı
Sağlık

Akciğer kanserinde en sık görülen 12 belirti açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 14:03:00 -
Akciğer kanserinde en sık görülen 12 belirti açıklandı

Son yıllarda dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinin başında gelen akciğer kanseri, ölümcül kanserler arasında ne yazık ki bir numara. Farklı belirtilerle kendini gösteren akciğer kanserinde en önemli belirti vücudun o bölgesindeki ağrı!

Göğüs bölgesinde meydana gelen ağrının başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok sorundan dolayı kaynaklanabileceğinin altı çiziliyor. Konu ile ilgili Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Reha tarafından önemli açıklamalar geldi.

Göğüs ağrısı ile hastaneye başvuranların sayısı artış gösteriyor. Ancak her göğüs ağrısının akciğer kanserine neden olmayacağının unutulmaması gerekiyor. Aynı şekilde her göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi de olmayabilir. Bu noktada diğer belirtilerin de yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, bu durumla ilgili yanlış bilinen doğruları tek tek açıkladı.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİ

Akciğer kanserinde en sık görülen belirtinin öksürük ve beraberinde gelen kanlı balgam olduğunu ifade eden Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

“Göğüs ağrısı, başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere, bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Koroner kalp hastalığı, miyokardit, aort diseksiyonu gibi kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra akciğer kanseri gibi solunum yolu hastalıkları da göğüs ağrısına neden olabilir”
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İNATÇI ÖKSÜRÜKLERE DİKKAT

Akciğer kanserinde inatçı öksürüklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden uzman isim beraberinde görülen belirtileri, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş, ses kısıklığı, yüzde ve boyunda şişlik; omuz, kol, sırt ve ağrısı, yutma güçlüğü, balgamda kan görülmesi de akciğer kanserinin belirtilerindendir” şeklinde sıraladı.

 

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