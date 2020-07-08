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Aktüel

Akçakoca'da sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye büründü

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:33:39 -
Akçakoca'da sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye büründü

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle denizin rengi değişti.

İlçede yağışlı hava dolayısıyla 38 kilometrelik sahil boyu, yağmurun sürüklediği çamurlu suyla kahverengiye boyandı.

Sahil şeridinin renginin kahverengiye bürünmesinin ardından vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirterek vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.

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